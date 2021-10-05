В российских больницах занято 90% коек для пациентов с коронавирусом. Это следует из заявления главы Минздрава Михаила Мурашко на совещании у президента. Он сообщил, что в России развернуто 235 тысяч коек для заболевших COVID-19, в больницах находятся 212 тысяч пациентов.

В Москве ситуация немного лучше. По словам мэра Сергея Собянина, занято 8 тысяч коек из 12,5 тысяч, т.е. 64%. Градоначальник добавил, что столичные власти постарались сделать так, чтобы не снижать уровень оказания плановой и экстренной помощи в поликлиниках и больницах. В первую очередь были задействованы резервные госпитали. Собянин заверил, что вся система приведена в готовность и полностью работает.

В России сегодня вновь максимальный показатель смертности от коронавируса за сутки. Скончались почти 900 человек. Новых случаев заражения – более 25 тысяч.