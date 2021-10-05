Собянин: В Москве из 12,5 тыс. COVID-коек 8 тыс. заняты

Восемь тысяч из развернутых 12,5 тысяч коек для больных коронавирусом заняты в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «В настоящее время в Москве развернуто 12,5 тысяч коечного фонда. Из них 8 тысяч занято. Мы постарались сделать таким образом, чтобы не уменьшать плановую, экстренную, обычную помощь в наших поликлиниках и больницах», — сказал Собянин в ходе совещания президента РФ с членами правительства во вторник. По его словам, в первую очередь задействованы резервные госпитали, в числе которых больница в Коммунарке и больница ?52. Он отметил, что эти клиники полностью укомплектованы медицинскими препаратами, оборудованием, системой контроля за заболевшими.

Через 1-2 недели в Москве будет повсеместно внедряться массовое ПЦР-тестирование, — заметил мэр.