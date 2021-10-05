Правозащитники давно получали сигналы о пытках в тюремной больнице в Саратовской области. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественного совета ФСИН России Ева Меркачева. «Саратовская туберкулезная больница давно на слуху, мы от нескольких арестантов знали, что там происходят страшные вещи. Однако свидетельств, которые были бы зафиксированы на пленку, не было, тем не менее еще в этом году в начале было возбуждено несколько уголовных дел по статье изнасилование. По этим уголовным проходили как раз осужденные «активисты». Первый вариант, они таким образом зарабатывают деньги, они предлагают осужденным откупиться, и есть даже тариф в зависимости от того, насколько серьезное материальное положение у родственников, и на 50 тысяч, и на 500 тысяч рублей. Человек платит такие деньги и ему гарантированно обещают, что его не будут насиловать. Все остальные видят подобное и понимают, что лучше заплатить, чем не заплатить и быть подвергнутыми таким пыткам. Другой вариант, когда из «опущенных» делают очередных активистов, тех людей, которые будут сотрудничать с администрацией, помогать, может быть, выбивать явки с повинной, будут следить», — сказала она. Меркачева отметила, что правозащитники следят за ситуацией в тюремной больнице. «Члены ОНК саратовские следят за тем, чтобы ситуация там была стабильной, сейчас там ничего такого нет. По крайней мере, коллеги-правозащитники были там за последнее время четыре раза, общались с осужденными, и никто им жаловался уже. Те люди, которые проходят потерпевшими, изолированы. Если будет доказана вина других осужденных, которые их насиловали и вовлеченность в это сотрудников, то, я надеюсь, что они понесут заслуженное наказание, максимально суровое. <...> Многие среди тех, кто там оказывается, сидят за изнасилования, за грабежи, за убийства, но то, что они продолжают там это все вытворять – это как раз о том, что система точно не исправляет, и их зверские способности используют для каких-то целей», — заключила она.

ФСИН начала проверку информации о пытках в тюремной больнице в Саратовской области. Поводом послужили видеозаписи издевательств над заключенными, которые опубликовали правозащитники. Во ФСИН утверждают, что в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ведомства. Проверка данных о пытках над заключенными, уверяют в службе, находится на особом контроле. При этом пока во ФСИН не комментируют содержание самих видеозаписей. Три из них ранее опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. Его основатель Владимир Осечкин отмечает, что на записях видно, как заключенных, которые находились в тюремной туберкулезной больнице номер 1 под Саратовом, избивали, связывали и раздевали догола, а также совершали над ними сексуальное насилие. При этом правозащитник утверждает, что всего в распоряжении проекта оказалось свыше 40 гигабайтов видеозаписей, фотографий и документов, из которых следует, что пытки в колониях и СИЗО в Иркутской, Саратовской и Владимирской областей носят системный характер. Осечкин планирует поэтапно публиковать новые материалы. Между тем о пытках в тюремной туберкулезной больнице под Саратовом сообщалось уже на протяжении нескольких лет. В начале этого года вышел фильм, в котором заключенные утверждали, что с них вымогали крупные суммы за то, чтобы их не насиловали. Источник газеты «Коммерсантъ» сообщал о возбуждении уголовного дела. В сентябре интернет-издание «Медиазона» публиковала фотографии со сценами сексуального насилия над заключенными, которые предположительно были сделаны в той же самой саратовской туберкулезной больнице.

«Медиазону» российские власти считают иностранным агентом.