Смольный планирует следить за перемещениями горожан с помощью их мобильных телефонов

За предоставление данных мобильных операторов власти готовы заплатить более 30 миллионов рублей. Конкурс объявил «Городской мониторинговый центр», эта организация напрямую подчиняется городскому комитету по информатизации и связи. Согласно опубликованной документации, подрядчик должен будет собрать данные мобильных операторов и передать их в профильные городские учреждения. Речь идёт в том числе и про так называемые «геоаналитические» данные, то есть информацию о перемещениях горожан. Сумма контракта – более 35 миллионов рублей. При этом в Смольном отмечают, что доступ к данным мобильных операторов позволит чиновникам улучшить цифровую систему «Безопасный город», которая используется для профилактики преступлений, а также оптимизировать транспортную инфраструктуру Петербурга. В частности, городские власти хотят получить информацию о загруженности разных станций метрополитена, о местах проживания и работы горожан, а также о точках массового скопления людей. Данные о перемещениях горожан, как планируется, будут собирать и днём, и ночью. В «Городском мониторинговом центре» радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге рассказали, что власти будут работать с обезличенной информацией: персональные данные петербуржцев в Смольный попасть не должны. При этом в Москве, например, правительство города уже не первый год закупает похожую информацию, на основе которой строятся новые районы и автомобильные развязки.

В то же время в Смольном рассчитывают получить информацию о тратах гостей города. Это, как указано в документации, делается для того, чтобы усовершенствовать туристическую сферу Петербурга.