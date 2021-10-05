Замоскворецкий суд Москвы приостановил запрет на пребывание в России комика Идрака Мирзализаде, сообщил его адвокат. Как отмечается, от МВД потребовали установить «разумный» срок ограничений вместо «пожизненного».

Иск, который подавала защита Мирзализаде, удовлетворен частично, рассказал агентству ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин. Он отметил, что не удовлетворен этим решением суда: его подзащитный требует полной отмены постановления МВД о запрете пребывания в России. Исходя из этого, добавил Бадамшин, комик будет подавать апелляцию. При этом, как подчеркнул адвокат, пока решение не вступило в силу – а значит, действие документа, запрещающего Мирзализаде находиться в России, приостановлено.

В конце августа МВД объявило пребывание комика в стране «нежелательным». Незадолго до этого Мирзализаде был арестован на 10 суток. Поводом послужило одно из его выступлений, в котором он обсуждал проблемы у людей неславянской внешности при съеме жилья в Москве. При этом одна из шуток касалась русских.

После того, как выступление Мирзализаде стало резонансным, он извинился за свою шутку. В его поддержку выступили многие артисты, которые считают, что комик выступал против ксенофобии, а не за нее.