Космический корабль «Союз» с киноэкипажем пристыковался к МКС

Космический корабль «Союз» с киноэкипажем пристыковался к Международной космической станции. Стыковка проходила в ручном режиме – после того, как поочередно отказали два комплекта оборудования автоматической системы сближения «Курс», — сообщает РИА «Новости». Командир экипажа, космонавт Антон Шкаплеров взял управление на себя.

Экипажу предстоит проверить герметичность стыковки. Переходные люки откроются только около 17 часов по московскому времени.

На МКС прибыли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они пробудут на орбите 12 дней и займутся съемкой художественного фильма под рабочим названием «Вызов». Роскосмос – один из участников этого проекта. Дочь Юлии Пересильд Анна в эфире «Первого канала» призналась, что до сих пор не осознала, что ее мама полетела в космос. Пересильд и Шипенко должны вернуться на Землю 17 октября.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что переход на ручное управление произошел из-за сбоя в системе стыковки «Курс». Корабль «Союз» полностью исправен, — подчеркнул Рогозин.