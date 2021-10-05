Мурашко: Под наблюдением в России находятся 967 тыс. заболевших коронавирусом

Под наблюдением в России находятся 967 тыс. заболевших коронавирусом, прирост — 15% за неделю, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он заметил, что запас вакцины в каждом регионе есть на 2 месяца. В регионы перечислены все дополнительные 110 млрд рублей для оплаты медпомощи для борьбы с короновирусом.