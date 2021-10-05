Татьяна Голикова заявила, что в субъектах РФ могут вводиться ограничения при росте заболеваемости COVID. Речь идет об отдельных муниципалитетах. Голикова сообщила, что проведёт дополнительное совещание с регионами по мерам по борьбе с коронавирусом. Число заболевших кратно возросла заболеваемость коронавирусом детей, причина в самолечении.