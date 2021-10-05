Татьяна Голикова заявила, что в субъектах РФ могут вводиться ограничения при росте заболеваемости COVID. Речь идет об отдельных муниципалитетах. Голикова сообщила, что проведёт дополнительное совещание с регионами по мерам по борьбе с коронавирусом. Число заболевших кратно возросла заболеваемость коронавирусом детей, причина в самолечении.
2021-10-05T15:49:34+03:00
2021-10-05T15:51:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2914734-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:49, 05 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…