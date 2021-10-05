Глава Минфина Антон Силуанов ушел на самоизоляцию. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом она не назвала причину. Сегодня в Совете Федерации проходят парламентские слушания по проекту федерального бюджета на будущий год. Силуанов должен был присутствовать лично, однако, принял участие в обсуждении по видеосвязи.