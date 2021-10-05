В Кремле объясняют растущую смертность от коронавируса в России недостаточным уровнем вакцинации. «Как правило, болеют и умирают те, кто не сделал прививку», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По официальным данным, в России за сутки умерли почти 900 человек. Новые максимумы зарегистрированы сразу в нескольких регионах.

