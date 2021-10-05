В Белом море частично затонуло маломерное судно «Фаворит»

По данным экстренных служб, нескольким членам команды удалось спастись, они находятся на надувном плоту. Всего на борту было 5 человек. В ходе спасательной операции планируется задействовать вертолет. В Росморречьфлоте уточнили, что в службу 112 удалось дозвониться пассажирке судна, но сейчас связь с ней потеряна.