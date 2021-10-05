Корабль с киноэкипажем прибыл на МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-19» со съемочной группой первого фильма в космосе долетел до Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме и пристыковался к ней в ручном режиме, трансляцию стыковки ведет «Роскосмос».

ТПК «Союз МС-19» причалил к модулю «Рассвет» в 15:22 мск, стартовав в 11:55 мск с космодрома Байконур. Таким образом, время его полета к МКС составило 3 часа и 27 минут. Полет продлился на десять минут больше запланированного срока из-за отказа системы автоматической стыковки. Космонавт Антон Шкаплеров произвел стыковку в ручном режиме, — сообщает «Интерфакс».