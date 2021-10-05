В США суд присяжных постановил, что Tesla должна выплатить бывшему работнику темнокожему Оуэну Диазу почти $137 млн

В США суд присяжных постановил, что компания Tesla должна выплатить бывшему работнику темнокожему Оуэну Диазу почти 137 миллионов долларов. Это компенсация за систематическое унижение на рабочем месте по расовому признаку, — сообщает телекомпания CNBC со ссылкой на адвоката-истца. Диаз работал на заводе компании в Калифорнии в качестве лифтера. Он заявил после слушаний, что теперь Илон Маск узнает, что происходит на заводах Tesla. Адвокат компании Трейси Кеннеди отказалась комментировать решение суда присяжных.
2021-10-05T15:07:33+03:00
2021-10-05T15:07:33+03:00
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15:07, 05 октября 2021
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