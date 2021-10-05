Российская экономика, по некоторым данным, теряла до 70 млн рублей в час во время сбоя в работе социальных сетей

Российская экономика, по некоторым данным, теряла до 70 миллионов рублей в час во время последнего шестичасового сбоя в работе социальных сетей.

Специалистам не удавалось возобновить работу Фейсбука, Вотсапа, Инстаграма и других приложений в течении примерно 6 часов, что стоило российской экономике примерно полумиллиарда рублей. Такую оценку в интервью ТАСС высказала специалист по информационной безопасности компании Ангара Анна Михайлова. Сбой в работе этих сервисов косвенно отразился и на всех связанных платформах и сетях обильных операторов, поскольку пользователи искали альтернативные площадки для обмена информацией. По словам Михайловой мобильные операторы почувствовали DDos атаку пользователей, которые пытались понять что происходит, а трафик сервисов перепроверки, равно как и альтернативного мессенджера Телеграм вырос в несколько раз.

Основатель Facebook Марк Цукерберг из-за сбоя потерял почти 7 миллиардов долларов.