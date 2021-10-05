Генпрокуратура и ФСИН объявили о начале проверок после видео с издевательствами над заключенным в тюремной больнице

Генпрокуратура и Федеральная служба исполнения наказаний объявили о начале проверок после видео с издевательствами над заключенным в тюремной больнице в Саратове. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что эта информация нуждается в тщательной проверке.

Об издевательствах над заключенными рассказал основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, в распоряжении организации оказался секретный видеоархив. В нем около тысячи файлов, снятых в учреждениях ФСИН и подтверждающих системный характер пыток.

Gulagu.net обещает в ближайшие недели опубликовать эти видеодоказательства с целью разоблачения «пыточного конвейера в российских колониях и тюрьмах». Правозащитный проект Gulagu.net занимался защитой прав заключенных. Он прекратил работу в России весной этого года.

