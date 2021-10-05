Телекомпания «Матч ТВ» сохранила права на показ футбольных матчей российской премьер-лиги, — сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По его данным, клубы РПЛ на собрании лиги единогласно проголосовали за продолжение сотрудничества с медиахолдингом «Матч». Ранее сообщалось, что будет проведен тендер по передаче телеправ.
2021-10-05T14:35:17+03:00
2021-10-05T14:35:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2914686-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:35, 05 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…