Телекомпания «Матч ТВ» сохранила права на показ футбольных матчей российской премьер-лиги, — сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По его данным, клубы РПЛ на собрании лиги единогласно проголосовали за продолжение сотрудничества с медиахолдингом «Матч». Ранее сообщалось, что будет проведен тендер по передаче телеправ.