Рассмотрение одного из дел Михаила Саакашвили в грузинском суде назначено на 10 ноября

Защита требует ускорить процесс, — заявил РИА Новости адвокат экс-президента Бека Басилая. Он добавил, что Саакашвили продолжает голодовку. Он отказался от пищи, но пьет воду. Экс-президента заочно осудили в Грузии по двум делам и приговорили в общей сложности к девяти годам лишения свободы. Сейчас в судах находится еще несколько дел.

Сам Саакашвили называет себя личным узником Путина. Он пишет об этом в открытом письме президенту Украины. Ранее Владимир Зеленский заявил, что будет добиваться освобождения Саакашвили.

