В Липецкой области полиция возбудила уголовное дело в отношении пожилой жительницы города Лебедянь, которая позвонила в экстренные службы и пригрозила устроить теракт, если ей не включат отопление. Полиция установила личность звонившей. Женщину задержали. Дело возбуждено по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Она предусматривает до трех лет ограничения свободы, либо принудительные работы. С подозреваемой взяли подписку о невыезде, — сообщает РИА Новости.