Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск комика Идрака Мирзализаде к министерству внутренних дел

Суд обязал ведомство установить разумный срок запрета пребывания Мирзализаде в России вместо пожизненного, — рассказал ТАСС адвокат Сергей Бадамшин. Напомним, Мирзализаде запретили находиться в России из-за шутки про русских. Комик принес извинения, но виновным себя не признал.
2021-10-05T14:34:05+03:00
2021-10-05T15:04:55+03:00
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14:34, 05 октября 2021
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