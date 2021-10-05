Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск комика Идрака Мирзализаде к министерству внутренних дел

Суд обязал ведомство установить разумный срок запрета пребывания Мирзализаде в России вместо пожизненного, — рассказал ТАСС адвокат Сергей Бадамшин. Напомним, Мирзализаде запретили находиться в России из-за шутки про русских. Комик принес извинения, но виновным себя не признал.