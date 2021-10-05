ФСИН объявила о начале служебной проверки информации о пытках в тюремной больнице в Саратовской области

Федеральная служба исполнения наказаний объявила о начале служебной проверки информации о пытках в тюремной больнице в Саратовской области. В регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. Ранее основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал в эфире «Эха», что организация получила и вывезла из России более тысячи видеофайлов ФСИН, который подтверждает системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областях. Среди них и материалы о пытках в больнице ФСИН Саратовской области. По словам Осечкина, людей били, насиловали, истязали и все происходящее снималось на видео.

Правозащитный проект Gulagu.net занимался защитой прав заключенных. Он прекратил работу в России в мае нынешнего года, — напоминает Интерфакс.

В Кремле заявили, что потребуется серьезное разбирательство, если подтвердится информация о пытках в тюремной больнице Саратовской области. Сначала надо разобраться и установить подлинность этих материалов, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.