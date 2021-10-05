Депутат-единоросс Валентина Терешкова откроет первое заседание Госдумы нового созыва

По регламенту, это должен делать старейший депутат, однако, она таковой не является.

Как рассказали в партии «Единая Россия», 85-летний член фракции в нижней палате парламента Владимир Ресин уступил своё законное право Валентине Терешковой. При этом, она на год младше экс-вице-мэра Москвы. Терешкова прославилась своей инициативой об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Как сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на своих собеседников в Госдуме, это решение связано с желанием сделать реверанс в её сторону за резонансное предложение.

То, что старейший по возрасту депутат должен открывать первое заседание Госдумы нового созыва прописано, как в регламенте нижней палаты парламента, так и в Конституции России. За 5 лет работы в нижней палате парламента, Терешкова выступала всего лишь 10 раз. Из них дважды, она поздравляла Владимира Путина с днём рождения, а однажды попросила слова из-за неработающей кнопки. И только раз её речь была посвящена обсуждению законопроекта.

Первое заседание Госдумы 8 созыва пройдёт 12 октября.