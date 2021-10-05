Во Франции опубликован доклад независимой комиссии о сексуальном насилии со стороны священников католической церкви

Во Франции сегодня опубликован доклад независимой комиссии о сексуальном насилии со стороны священников католической церкви. Их жертвами стали почти десятки тысяч детей. С подробностями по материалам иностранной прессы Ринат Валиулин.

В интервью французской Монд, которое вышло еще до публикации доклада, глава комиссии рассказал, что примерно из сотни тысяч бывших и нынешних католических священников около трех тысяч служителей церкви были причастны к сексуальному насилию разного характера — от домогательств и растления малолетних до хранения детской порнографии и покрывательства сексуальных преступлений. В прокуратуру Франции также переданы свидетельства двух десятков случаев насилия, по которым еще можно возбудить дела, поскольку причастные к преступлениям живы. Речь идет о судебных и полицейских архивах за последние семьдесят лет. В рамках их изучения, начатого комиссией три года назад, были опрошены более шести тысяч жертв и свидетелей.

Расследование, передает Би-би-си, было инициировано самой католической церковью Франции на фоне громких скандалов в епархиях других стран, которые раскрыли многочисленные случаи преступлений в отношении детей по всему миру, от США до Австралии.

Ранее в этом году папа Франциск перевел сексуальные домогательства и насилие над несовершеннолетними в разряд нарушений канонического закона.