Лауреатами Нобелевской премии по физике в этом году стали ученые из США, Японии и Италии — Клаус Хассельман, Сюкуро Манабэ и Джорджо Паризи. Они отмечены за моделирование сложных систем – от изменения климата до движения планет. Завтра станут известны имена лауреатов Нобелевской премии по химии.