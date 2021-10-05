Лауреатами Нобелевской премии по физике в этом году стали ученые из США, Японии и Италии — Клаус Хассельман, Сюкуро Манабэ и Джорджо Паризи. Они отмечены за моделирование сложных систем – от изменения климата до движения планет. Завтра станут известны имена лауреатов Нобелевской премии по химии.
2021-10-05T14:08:37+03:00
2021-10-05T14:35:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2914662-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3538684.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:08, 05 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…