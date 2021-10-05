В России вновь максимальный показатель смертности от коронавируса за сутки

Скончались почти 900 человек. При этом новых случаев заражения меньше, чем накануне – более 25 тысяч.

Вирусолог Алексей Аграновский уверен, что причина высокой заболеваемости в России кроется в нежелании людей прививаться.

Аграновский отметил, что рано или поздно пандемия закончится и без вакцинации, однако, вопрос лишь в количестве жертв пандемии.

В ряде российских регионов в больницах заканчиваются места для пациентов с коронавирусом, — пишет газета «Коммерсантъ».

Накануне власти Москвы признали, что за неделю число госпитализаций выросло более чем на 20%, но при этом заверили, что в столице проблем с местами в больницах для инфицированных не будет.