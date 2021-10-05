Через час космический корабль с киноэкипажем на борту должен состыковаться с Международной космической станцией

Впервые на орбите будут снимать художественный фильм.

Старт ракеты-носителя «Союз» прошел сегодня в полдень с космодрома Байконур.

Через несколько минут она уже взял курс на МКС. Борт перед стыковкой сделает два витка вокруг Земли. Среди членов экипажа только один профессиональный космонавт, который будет помогать актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко. В «Роскосмосе» отмечали, что они чувствуют себя хорошо. При этом Пересильд в беседе с журналистами делилась своими переживаниями, поскольку не знает, как на ее внешности скажется полет. Близкие же членов киноэкипажа подчеркивали, что перед стартом все были очень спокойны. Они уже планируют то, как будут встречать родных после возвращения.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко проведут на орбите 12 дней. Кинокартина с рабочим название «Вызов» расскажет Картина расскажет о женщине-хирурге, которая была вынуждена полететь на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту.

Глава компании «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов сообщал, что съемки фильма финансируются за счет денег, полученных от коммерческой деятельность самой организации, и небюджетных средств «Первого канала».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее говорил в эфире «Эха Москвы», что считает очень важным съемки кино в космосе.

Рогозин говорил, что американские кинематографисты обсуждали с российской стороной возможность съемок в космосе. Сообщалось, что с режиссером Дагом Лайманом должен был лететь актер Том Круз.

Глава коммуникационного агентства Redline Piar Анна Кириченко в интервью РБК отметила, что нынешний полет – это, безусловно, пиар-ход России.

Эксперт Вадим Лукашевич считает затраты на подобные полеты в России неоправданно высокими.

В Кремле сегодня признали, что следят за полетом киноэкипажа и считают, что проект популяризирует космическую тему.

