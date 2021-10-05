Корреспондент «КП» Можейко перевезен в СИЗО в Жодино, к нему направился адвокат – представитель издания

Корреспондент «Комсомольской правды» Геннадий Можейко перевезен в СИЗО в Жодино, к нему направился адвокат. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» спецпредставитель «Комсомольской правды» в Минске Валентин Алфимов.

«Все, что известно, что он перевезен в СИЗО в городе Жодино, и с ним пытается встретиться адвокат, я не уверен, что он к нему попал, но, думаю, что никаких проблем не будет», — сказал он.

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что белорус, корреспондент «Комсомольской правды», Геннадий Можейко был задержан 1 октября в республике. Против него возбуждено уголовное дело по уголовным статьям о «разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни» и «оскорблении представителя власти». Задержание произошло после того, как Г.Можейко опубликовал материал об Андрее Зельцере – программисте, застрелившем сотрудника КГБ и убитом в перестрелке.