Новый фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» за первые три дня собрал в Британии рекордные 25 миллионов фунтов, — сообщает телеканал Sky News. Общие сборы фильма в двух десятках стран составили почти 90 миллионов фунтов. В России премьера состоится 7 октября. Ранее было объявлено, что английский актер Дэниэл Крейг в последний раз сыграл Бонда.
2021-10-05T13:38:28+03:00
2021-10-05T13:38:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:38, 05 октября 2021
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