Новый фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» за первые три дня собрал в Британии рекордные 25 миллионов фунтов, — сообщает телеканал Sky News. Общие сборы фильма в двух десятках стран составили почти 90 миллионов фунтов. В России премьера состоится 7 октября. Ранее было объявлено, что английский актер Дэниэл Крейг в последний раз сыграл Бонда.