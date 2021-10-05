Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды

Сегодня тысяча кубометров стоит более 1300 долларов. Эксперты связывают это с недостатком газа в европейских газохранилищах, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и высоким спросом на газ в Азии. На этом фоне акции Газпрома обновили исторический максимум – более 382 рублей, — сообщает РИА Новости.
2021-10-05T13:37:57+03:00
2021-10-05T14:14:22+03:00
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13:37, 05 октября 2021
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