Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды

Сегодня тысяча кубометров стоит более 1300 долларов. Эксперты связывают это с недостатком газа в европейских газохранилищах, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и высоким спросом на газ в Азии. На этом фоне акции Газпрома обновили исторический максимум – более 382 рублей, — сообщает РИА Новости.