Испания выдала России бизнесмена Ивана Вандышева

Он обвиняется в хищении более 400 миллионов рублей при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Вандышев был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.
2021-10-05T13:37:28+03:00
2021-10-05T13:37:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:37, 05 октября 2021
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