Компания Facebook удалила публикации с контентом, запрещенным в России

Это произошло после того, как Роскомнадзор составил очередной протокол. Это правонарушение предполагает штраф – от 10% до 20% годового оборота интернет-компании, — пишет газета «Ведомости». Facebook все равно грозит штраф: компания должна была удалить запрещенный контент в течение первых суток, но сделала это после составления протокола, — заявили в Роскомнадзоре. Между тем, глава комиссии по цифровой экономике московского отделения Ассоциации юристов Александр Журавлев отметил, что у Фейсбука в России нет ни счетов, ни активов, и взыскать штраф с корпорации будет затруднительно.
2021-10-05T13:37:05+03:00
2021-10-05T14:16:39+03:00
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13:37, 05 октября 2021
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