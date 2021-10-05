Компания Facebook удалила публикации с контентом, запрещенным в России

Это произошло после того, как Роскомнадзор составил очередной протокол. Это правонарушение предполагает штраф – от 10% до 20% годового оборота интернет-компании, — пишет газета «Ведомости». Facebook все равно грозит штраф: компания должна была удалить запрещенный контент в течение первых суток, но сделала это после составления протокола, — заявили в Роскомнадзоре. Между тем, глава комиссии по цифровой экономике московского отделения Ассоциации юристов Александр Журавлев отметил, что у Фейсбука в России нет ни счетов, ни активов, и взыскать штраф с корпорации будет затруднительно.