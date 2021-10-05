«Киноэкипаж» космического корабля «Союз» чувствует себя хорошо

На борту порядок, все системы работают штатно, — доложил на Землю командир корабля Антон Шкаплеров после старта с Байконура. На орбиту отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клип Шипенко. Они планируют снять в космосе первый художественный фильм. Это драма с рабочим названием «Вызов» — совместный проект «Роскосмоса», «Первого канала» и студии «Yellow, black and white».

В NASA сообщили, что запуск пилотируемого корабля «Союз» был безупречным.