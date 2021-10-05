Журналиста Геннадия Можейко заключили под стражу и перевели из минского изолятора на улице Окрестина в СИЗО Жодино

Журналиста «Комсомольской правды» в Белоруссии Геннадия Можейко заключили под стражу и перевели из минского изолятора на улице Окрестина в СИЗО города Жодино, — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на адвоката. Уточняется, что с момента задержания уже прошло трое суток, в течение которых Можейко должны были предъявить обвинение или отпустить. Журналиста подозревают по статьям о разжигании ненависти и оскорблении представителя власти. Ранее сообщалось, что задержанный журналист – автор статьи об Андрее Зельцере, который застрелил сотрудника белорусского КГБ. В министерстве информации в Минске заявили, что «Комсомольская правда в Белоруссии» — это белорусское СМИ. Ранее сообщалось, что Можейко – гражданин Белоруссии.