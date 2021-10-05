Авиакомпания Finnair планирует в ближайшие годы перейти на электрические самолёты

Президент предприятия Топи Маннер прогнозирует, что переход произойдёт уже через 5 лет. Поначалу вмещать самолёты смогут 19 человек, а летать будут на небольшие расстояния. Сейчас проект таких машин находится в разработке. Стоит отметить, что это не первая инициатива Finnair, связанная с заботой об окружающей среде. На биотопливе перевозчик выполняет разовые индивидуальные рейсы уже 10 лет и надеется в будущем сделать самолёты более экологичными.

По мнению Маннера развитие электрической авиации стимулировала пандемия коронавируса. Компания во время локдауна приняла правильные решения по управлению финансами, что помогло сократить расходы. Сэкономленные деньги Finnair смогла пустить на разработку своего проекта.

Финская авиакомпания не первой задалась целью перейти на электросамолёты. Два месяца назад корпорация DHL объявила о начале грузовых рейсов на электричестве через 3 года. К этому же времени свои проекты хотят сертифицировать сразу 3 испанские авиакомпании.