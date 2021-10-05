Полет корабля «Союз» к МКС проходит штатно, — сообщают в Роскосмосе

Стыковка должна произойти около трех часов дня. На орбиту должна быть доставлена съемочная группа, которая будет снимать художественный фильм в космосе. Командир экипажа доложил, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко чувствуют себя хорошо.