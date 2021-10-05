Полет корабля «Союз» к МКС проходит штатно, — сообщают в Роскосмосе

Стыковка должна произойти около трех часов дня. На орбиту должна быть доставлена съемочная группа, которая будет снимать художественный фильм в космосе. Командир экипажа доложил, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко чувствуют себя хорошо.
2021-10-05T13:10:33+03:00
2021-10-05T13:10:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:10, 05 октября 2021
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