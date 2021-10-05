Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин ушел в отставку

Причины его ухода могут быть как политическими, так и финансовыми.

Этой осенью российский клубный футбол ожидают два важных события. Первое – реформа Лиги. Руководство РПЛ решило отменить лимит на легионеров изменить формулу чемпионата. Со вторым были не согласные клубы, а против первого выступил Президент России Владимир Путин. Фактически проект, который предлагал Прядкин заморожен. 12 из 16 российских клубов сейчас выступают за уход Прядкина, хотя еще совсем недавно они же переизбрали его на новый срок. Кроме того, в понедельник должен состоятся тендер о продаже телеправ на трансляции матчей. Матч ТВ, который владеет ими намерен заплатить 4 миллиарда рублей за сезон, тогда как новые игроки – Первый канал с сервисом Окко, платформа Старт, Яндекс и ряд других заявляли, что готовы заплатить в несколько раз больше, однако административный ресурс на стороне Матч ТВ.

Сергей Прядкин возглавлял Российскую премьер-лигу с 2007 года.