ФСИН начала проверку информации о пытках в тюремной больнице в Саратовской области

Поводом послужили видеозаписи издевательств над заключенными, которые опубликовали правозащитники.

Во ФСИН утверждают, что в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ведомства. Проверка данных о пытках над заключенными, уверяют в службе, находится на особом контроле. При этом пока во ФСИН не комментируют содержание самих видеозаписей. Три из них ранее опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. Его основатель Владимир Осечкин отмечает, что на записях видно, как заключенных, которые находились в тюремной туберкулезной больнице №1 под Саратовом, избивали, связывали и раздевали догола, а также совершали над ними сексуальное насилие. При этом правозащитник утверждает, что всего в распоряжении проекта оказалось свыше 40 гигабайтов видеозаписей, фотографий и документов, из которых следует, что пытки в колониях и СИЗО в Иркутской, Саратовской и Владимирской областей носят системный характер. Осечкин планирует поэтапно публиковать новые материалы.

Между тем о пытках в тюремной туберкулезной больнице под Саратовом сообщалось уже на протяжении нескольких лет. В начале этого года вышел фильм, в котором заключенные утверждали, что с них вымогали крупные суммы за то, чтобы их не насиловали. Источник газеты «Коммерсантъ» сообщал о возбуждении уголовного дела.

В сентябре интернет-издание «Медиазона» публиковала фотографии со сценами сексуального насилия над заключенными, которые предположительно были сделаны в той же самой саратовской туберкулезной больнице. «Медиазону» российские власти считают иностранным агентом.