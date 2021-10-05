Петербургская полиция задержала президента центра спортивного танца за изнасилование, которое произошло 25 лет назад

Петербургская полиция задержала президента центра спортивного танца за изнасилование, которое произошло четверть века назад. Подозреваемого отпустили после допроса.

Следователи вышли на 68-летнего главу танцевального центра в ходе работы по преступлениям прошлых лет. В результате оперативных действий подозреваемого задержали около семи утра возле дома. В полиции мужчина признался в преступлении 25-летней давности. Портал Фонтанка-ру сообщает, что нападение на 10-летнюю девочку произошло в октябре 1997 года. Неизвестный затащил её в подвал жилого дома и изнасиловал. По горячим следам преступника не нашли. Только сейчас следователи выяснили, что подозреваемый заметил девочку во время одного из танцевальных конкурсов. После окончания состязаний злоумышленник проследил за ней и изнасиловал по дороге домой. Несмотря на признания, мужчину отпустили на подписку о невыезде. Срок уголовного преследования по этому обвинению уже истёк, поэтому преступник может остаться без наказания.

По обвинению об изнасиловании несовершеннолетней закон устанавливает 15-летний срок давности. Если бы виновного задержали раньше, ему грозило бы до 20 лет колонии.