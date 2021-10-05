Сбой в работе глобальных соцсетей обязует РФ развивать собственный сегмент информационных технологий, — считают в МИДе

Сбой в работе глобальных соцсетей обязует Россию развивать собственный сегмент информационных технологий, — считают в МИДе. Слова официального представителя ведомства Марии Захаровой приводит агентство ТАСС. Она считает, что это не вопрос развлечения для очень многих людей. Напомню, сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp, а также ряде других сервисов продолжался несколько часов. В Facebook объяснили это техническими проблемами.