Сбой в работе глобальных соцсетей обязует РФ развивать собственный сегмент информационных технологий, — считают в МИДе

Сбой в работе глобальных соцсетей обязует Россию развивать собственный сегмент информационных технологий, — считают в МИДе. Слова официального представителя ведомства Марии Захаровой приводит агентство ТАСС. Она считает, что это не вопрос развлечения для очень многих людей. Напомню, сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp, а также ряде других сервисов продолжался несколько часов. В Facebook объяснили это техническими проблемами.
2021-10-05T12:36:59+03:00
2021-10-05T12:36:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:36, 05 октября 2021
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