Сергей Прядкин покинул пост президента Российской премьер-лиги, — сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник. По его данным, Прядкин объявил об этом на общем собрании клубов. Напомним, он возглавлял РПЛ с 2007 года. О причинах отставки пока не сообщается.
2021-10-05T12:36:27+03:00
2021-10-05T12:36:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:36, 05 октября 2021
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