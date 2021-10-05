Сергей Прядкин покинул пост президента Российской премьер-лиги, — сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник. По его данным, Прядкин объявил об этом на общем собрании клубов. Напомним, он возглавлял РПЛ с 2007 года. О причинах отставки пока не сообщается.