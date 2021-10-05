Пуск ракеты «Союз» со съемочной группой, которая будет снимать на МКС художественный фильм, прошел на Байконуре штатно, — сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Стыковка намечена на 3 часа дня. На орбите экипаж, в составе которого находится актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, проведет 13 дней.
2021-10-05T12:36:09+03:00
2021-10-05T12:36:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:36, 05 октября 2021
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