Пуск ракеты «Союз» со съемочной группой, которая будет снимать на МКС художественный фильм, прошел на Байконуре штатно, — сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Стыковка намечена на 3 часа дня. На орбите экипаж, в составе которого находится актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, проведет 13 дней.