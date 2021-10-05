Корреспондента издания «Комсомольская правда в Белоруссии» Геннадия Можейко, предположительно, заключили под стражу

Сама редакция газеты сообщила, что Геннадия Можейко перевели из столичного изолятора на Окрестина в Минскую область, в Жодино. Его адвокат считает, что ему избрана мера пресечения, так как он не вышел из изолятора временного содержания спустя трое суток. Срок его заключения не уточняется.

Журналиста задержали 1 октября по подозрению в разжигании национальной розни и оскорблении представителя власти. Причиной стал материал о скончавшемся в Минске во время операции КГБ сотруднике IT-компании. Он был застрелен и сам убил одного из силовиков. В статье были положительные отзывы знакомых погибшего. После этого сайт газеты «Комсомольская правда в Белоруссии» заблокировали. Пока официально корреспонденту издания обвинения не предъявили.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание Можейко, отметил, что такие действия в отношении сотрудников СМИ одобрять нельзя, но Москва не может защищать интересы журналиста, поскольку он гражданин Белоруссии.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин в комментарии «Эху» подчеркивал, что примет все меры, чтобы помочь коллеге.