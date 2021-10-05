Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал себя личным узником Путина

Такую формулировку он использовал в письме Владимиру Зеленскому.

Публикация с текстом письма появилась на странице Саакашвили в Фейсбуке этим утром. Политик в нём благодарит украинского президента за поддержку и считает свой арест незаконным. Он также признаётся в любви Грузии и называет своей второй родиной – Украину. Саакашвили уверен, что кроме России обвинения никто не признаёт и говорит, что фактически является личным узником Путина. На родине экс-президент Грузии приговорён к 6 годам лишения свободы. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили продолжает оставаться фигурантом нескольких уголовных дел. О разгоне митинга в 2007 году, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Их пока рассматривают суды. Саакашвили был задержан 1 октября. Политик приехал в страну впервые за восемь лет перед выборами в местные органы власти. Партия «Единое национальное движение», созданная Саакашвили согласно данным грузинского центризбиркома уступила правящей партии «Грузинская мечта».

Ранее, экс-президент Грузии объявил голодовку.