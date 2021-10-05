Первое пленарное заседание Государственной Думы 8-ого созыва откроет первая женщина-космонавт Валентина Терешкова

Согласно 99 статье Основного закона страны, первое пленарное заседание открывает старейший депутат, которым является не Терешкова, а бывший вице-мэр столицы, депутат от партии Единая Россия Владимир Ресин, который на год старше, ему недавно исполнилось 85. Никаких толкований конституция по данному вопросу не предполагает. Между тем, как заявил РИА-новостям сам Ресин, именно он предложил Терешковой взять на себя почетную обязанность. Помимо своего исторического полета в космос Терешкова известна еще и тем, что именно она предложила внести в конституцию поправки, которые дают Владимиру Путину возможность участвовать в президентских выборах в 2024 году. Издание Знак.ком со ссылкой на свои источники в парламенте, пишет о том, что это реверанс в сторону Терешковой за ее инициативу.



По регламенту Валентина Терешкова проведет регистрацию. Нового состава Государственной Думы и объявит заседание открытым. Затем прозвучит гимн России.