В России за сутки выявили более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Это меньше, чем накануне. При этом скончались 895 человек с подтвержденным ковидом. Это максимальное значение за всю пандемию, — отмечают в оперативном штабе.
2021-10-05T13:06:00+03:00
2021-10-05T13:06:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:06, 05 октября 2021
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