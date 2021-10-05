С космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз», на борту которого находится режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Запуск транслировался в прямом эфире.
На МКС впервые будет сниматься художественный фильм. Экипаж вернется на Землю 17 октября.
Стыковка с МКС намечена на 3 часа дня.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что съемки фильма привлекут в космическую отрасль лучшие кадры. Юлия Пересильд и Клим Шипенко будут помогать командиру экипажа, космонавту Антону Шкаплерову.
С Байконура стартовал космический корабль «Союз», на борту которого находится режиссер Шипенко и актриса Пересильд
С космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз», на борту которого находится режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Запуск транслировался в прямом эфире.