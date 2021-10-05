На Украине сегодня пройдет марш националистов с требованиями изменить политику по отношению к афганским беженцам

На Украине сегодня пройдет марш ультраправых националистов с требованиями изменить политику государства по отношению к афганским беженцам.

Основные требования протестующих, по словам организаторов, будут направлены против эвакуации афганских беженцев на Украину. Как говорят сами националисты, их активность связана с тем, что ранее президент страны Владимир Зеленский отчитался о нескольких рейсах, которые вывезли из Афганистана около тысячи человек, бежавших от режима талибов. Их разместили в специально оборудованных лагерях. При этом Киев планирует вывезти еще около четырех тысяч. Радикалов не устраивает, что деньги на содержание беженцев будут выделяться из государственного бюджета. По сообщениям местных СМИ, власти планируют потратить на эти мероприятия около 10 миллионов долларов. При этом официальный Киев напомнил, что среди сбежавших из Кабула есть люди с украинскими паспортами. Несмотря на это, националисты планируют добиться от Зеленского депортации всех эвакуированных обратно в Афганистан и грозят не расходиться от офиса президента до выполнения всех своих требований.

Официальные власти пока никак не комментировали намерение провести акцию. Ранее подобные протесты, устраиваемые националистами, всегда заканчивались столкновениями с полицейскими.

Талибан признан в России террористической организацией и запрещен.