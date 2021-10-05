Журналист белорусской редакции «Комсомольской правды» Геннадий Можейко остается под стражей

Его перевели из изолятора в Минске в СИЗО Жодино. Такая информация появилась в телеграм-канале издания. Там отмечается, что с момента задержания прошло уже 72 часа, в течение которых корреспонденту должны были предъявить обвинение или отпустить. Накануне МВД Белоруссии утверждало, что в отношении Можейко возбуждено уголовное дело по статьям о разжигании национальной или религиозной вражды, а также оскорблении представителя власти.