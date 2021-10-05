На Байконуре осталось менее получаса до старта ракеты-носителя «Союз», которая доставит на МКС новый экипаж

В его составе – актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Впервые в космосе будет сниматься художественный фильм. Популяризатор космонавтики Александр Хохлов в интервью телеканала РБК рассказал, что запуск киноэкипажа организован в ущерб давно запланированной научной работе.

Ранее в «Роскосмосе» говорили, что съемки фильма на МКС будут профинансированы «Первым каналом», бюджетные деньги на них тратиться не будут.