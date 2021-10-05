В России выявлено 25 110 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 25 110 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 895 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 568 человек.
2021-10-05T11:33:21+03:00
2021-10-05T11:33:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 05 октября 2021
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