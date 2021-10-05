Глава Минфина РФ Антон Силуанов ушел на самоизоляцию

Глава Минфина Антон Силуанов ушел в изоляцию. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сказала, что это связано с состоянием его здоровья, не уточнив, идет ли речь о коронавирусе. Сегодня министр должен был выступать на слушаниях в верхней палате парламента, посвященных бюджету. В итоге он принимает участие в них дистанционно. Матвиенко пожелала главе Минфина поправиться как можно быстрее.